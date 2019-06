Pogoda na Dzień Dziecka. Wysokie temperatury i bezchmurne niebo

Pogoda na Dzień Dziecka w kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Pogoda na Dzień Dziecka. Słonecznie i ciepło w wielu miastach w Polsce. (WP.PL)

Pogoda na Dzień Dziecka – Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie sporo słońca.. Po południu na niebie pojawią się gęste chmury. Jednak około godziny 17 niebo ponownie będzie bezchmurne. Przez cały dzień można liczyć na wysokie temperatury. Już o godzinie 8 rano termometry pokażą 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 19 st. C. Nieco cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 23 st. C, a odczuwalne będą 24 st. C. Wysokie temperatury odczuwalne będziemy zawdzięczać delikatnemu wiatrowi. Jego prędkość do godziny 14 nie przekroczy 5 km/h, później wzrośnie maksymalnie do 10 km/h.

Pogoda na Dzień Dziecka – Kraków

W Krakowie, po wielu dniach z pochmurną aurą, nareszcie się rozpogodzi. Pogoda przyniesie dziś wysokie temperatury. Ciepło będzie od rana. O godzinie 8 na termometrach będzie można zobaczyć 15 st. C. Popopołudnie zapowiada się jeszcze cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 22 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. Podczas porannych i popołudniowych spacerów nie będzie dokuczał wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda na Dzień Dziecka – Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka kolejny pochmurny dzień. Pogoda wynagrodzi to wysoką temperaturą. Na spacer warto wybrać się już rano. O godzinie 8 termometry pokażą 17 st. C, a odczuwalne będzie 18 st. C. Po południu temperatura wzrośnie do 23 st. C (odczuwalne 25 st. C). Wrocławianie nie powinni obawiać się wiatru. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda na Dzień Dziecka – Gdańsk