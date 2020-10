Pogoda. Do Polski nadchodzi fala ciepła

Weekend przebiega w pogodzie pod znakiem silnego wiatru. W nocy z soboty na niedzielę wiatr zacznie wiać w porywach z prędkością do 60 km'h. W niedzielę w ciągu dnia porywy wiatru będą miały lokalnie prędkość nawet do 70 km/h.

Typowo jesienna aura ma się utrzymać do wtorku, jednak w nocy z wtorku na środę nad Polskę mają napłynąć ciepłe masy powietrza, co znacznie wpłynie na wysokość temperatury w całym kraju.

Pogoda. Uderzenie ciepłego powietrza

Już od czwartku wysoką temperaturą będą mogli cieszyć się mieszkańcy wszystkich województw. Termometry pokazywać będą od 14 do 16 stopni w województwach warmińsko mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W województwach zachodnio-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim 17 do 20 stopni Celsjusza. Taka temperatura powinna utrzymać się co najmniej do końca tygodnia.