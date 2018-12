Pogoda da się we znaki. Ostrzeżenie przed zawiejami śnieżnymi

Chmury i opady śniegu - tym dzisiaj wyróżniać się będzie pogoda na północy i wschodzie kraju. Przez silny wiatr będziemy odczuwać niższą temperaturę. Prognozowane są też zawieje śnieżne. Na drogach będzie ślisko. Zima będzie mniej doskwierać mieszkańcom południowej i zachodniej części kraju.

Astronomiczna zima rozpocznie się dopiero 21 grudnia o godzinie 23:23 (windy.com)

W niedzielę Polska znajdzie się w obszarze pomiędzy wyżem znad Rosji, a niżami znad Morza Egejskiego i znad północnego Atlantyku. Z kierunków południowych docierać do nas będą wilgotne i cieplejsze masy powietrza. Mimo że astronomiczna zima rozpocznie się dopiero 21 grudnia o godzinie 23:23, pogoda nie przypomina jesiennej. Spadł śnieg, dominują ciemne chmury.

Najbardziej odczują to mieszkańcy centralnej i wschodniej części Polski. Tam chwilami opady śniegu będą intensywniejsze. Jak podaje Cumulus, w ciągu dnia może spaść od 4 do 7 cm śniegu. Będzie zimno, bo temperaturę odczuwalną będzie obniżał porywisty wiatr - od 30 do 50 km/h.

A mieszanka silnego wiatru i intensywniejszych opadów śniegu powodować będzie zamiecie śnieżne. Musimy uważać na drogach, bo będzie ślisko.

Mieszkańcy tych obszarów mogą zazdrościć w niedzielę sąsiadom w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Tam zapowiada się pogodny i w miarę słoneczny dzień.

Termometry wskażą temperatury poniżej zera. Na przeważającym obszarze kraju od -2 do -1 st. C. Nieco cieplej (od 0 do +1 st.C) będzie na Podkarpaciu oraz wzdłuż wybrzeża, a chłodniej na przedgórzu od Sudetów po Tatry (od -4 do -3 st. C).

Prognoza na kolejne dni

Co nas czeka na początku nowego tygodnia? Będzie pogodniej - poza wschodnimi i zachodnimi krańcami Polski - i cieplejszy. Termometry wskażą od -1 do 0 st. C we wschodnim pasie kraju i od 1 do 3 st. C w centrum i na zachodzie Polski.

W środę, w czwartek i w piątek w ciągu dnia mróz utrzymywał się będzie na wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od -6 do -2 st. C. Cieplej będzie w zachodniej Polsce (od 2 do 4 st. C ), a w sobotę i niedzielę już w całej Polsce będzie ciepło (od 1 do 2 st. C na wschodzie i nawet od 7 do 9 st. C na zachodzie kraju.

Niestety od czwartku z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne strefy frontów atmosferycznych, które przynosić będą chmury i opady mieszane.

Z aktualnych, długoterminowych prognoz pogody wynika, że w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia nad Polskę z zachodu zacznie napływać ciepła, atlantycka masa powietrza, stąd w Wigilię termometry wskażą od 3 do 5 st. C na wschodzie do 7 do 10 st. C na zachodzie kraju.

W I dzień Świąt termometry wskażą od 3 do 5 st. C na wschodzie i od 6 do 7 st. C na zachodzie i południu kraju. W II dzień Świąt nieco się ochłodzi i termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 2 do 3 st. C na wschodzie i w centrum oraz od 4 do 6 st. C na zachodzie i południu kraju.

Niestety, prognozy się potwierdzają i zamiast opadów śniegu w Święta możemy spodziewać się głównie opadów deszczu (za wyjątkiem gór i przedgórza), gdzie popada deszcz ze śniegiem i śnieg.

Nadal nie wyklucza się, że powyższa prognoza pogody może ulec zmianie.