Pluskwy pogryzły turystów w Bieszczadach. Kobieta trafiła na SOR

Złożył reklamację przez portal Booking, jednak właściciel obiektu odpowiedział na nią negatywnie. Rekompensaty więc nie było. Co więcej - właściciel stwierdził, że to on powinien obciążyć gości ośrodka fakturą 500 zł za dezynsekcję i zarzucał, że to oni przywieźli pluskwy.