Płaca minimalna. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2021 roku?

Płaca minimalna w stawkach brutto i netto wzrośnie w 2021 roku. Zobacz, co się zmieni oraz jakie to będzie miało znaczenie dla przedsiębiorców i pracowników.

Wysokość pensji minimalnej w 2020 roku w porównaniu z poprzednim wzrosła o 350 zł brutto. Początkowo zaproponowana była kwota 2450 zł brutto, potem okazało się, że wyniesie ona 2600 zł brutto, a jeszcze większe podwyżki miały wejść w 2021 roku.

We wrześniu 2019 roku na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie premier Mateusz Morawiecki mówiło tym, że płaca minimalna od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie do 2600 złotych, co na rękę daje kwotę 1920,62 zł. Jarosław Kaczyński na tej samej konwencji poinformował, że na koniec 2020 roku pensja minimalna wzrośnie do 3000 zł, zaś w 2023 roku - do 4000 zł.

Płaca minimalna. Czym jest najniższa krajowa?

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową lub stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu - najczęściej pensja miesięczna. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest co roku przez państwo na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Będąc zatrudnionym legalnie na umowę o pracę, nie można zarobić poniżej określonego przez państwo poziomu.

W przypadku umowy-zlecenie płaca minimalna nie obowiązuje, tylko tzw. minimalna stawka godzinowa. To oznacza, że pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo. Obecnie jest to 17 zł brutto.

Płaca minimalna 2021. Ile wyniesie?

Rząd zapowiada, że pensja minimalna od 1 stycznia 2021 roku wzrośnie z 2600 zł brutto do 2800 zł, a minimalna godzinowa stawka zleceniowa z 17 do 18,20 zł. Propozycjami tymi zajmie się teraz Rada Dialogu Społecznego, jeśli nie dojdzie do porozumienia to rząd ustali sam powyższe kwoty.

Pracodawcy apelowali do rządu, by w związku ze spodziewaną recesją w 2021 r. w ogóle nie podwyższał płacy minimalnej i zostawił ją na poziomie 2600 zł. Rząd początkowo chciał zapisać w projekcie ustawy budżetowej 2716 zł. Finalnie zdecydował się na 2800 zł płacy minimalnej (to ponad 200 zł na rękę więcej niż obecnie), ale o 200 zł mniej niż rok temu obiecywał Jarosław Kaczyński.

Płaca minimalna 2021. Będzie spór rządu z Radą Dialogu Społecznego?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest co rok negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego (forum pracowników, pracodawców i rządu). Jeżeli nie uzgodni ona wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kwotę tę ustali samodzielnie rząd w drodze rozporządzenia do 15 września. Wiadomo też, że nie może być niższa od tej, którą rząd wcześniej przedstawi Radzie do negocjacji.