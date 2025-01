Piroman wkradł się w nocy. Mieszkańcy mówią, jak ratowali dzieci

Po przekroczeniu progu kamienicy z jednego z lokali od razu wychodzi jego mieszkanka. Tłumaczy, że trzeba uważać a od czasu pożaru tu wszyscy się wszystkiego obawiają. Zwłaszcza obcych, bo nie wiedzą, dlaczego ktoś podpalił ich budynek. Mają nadzieję, że to tylko chory psychicznie człowiek, który nie miał żadnych logicznych motywów. Śledczy jeszcze tego nie potwierdzili. 48-latek trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

- Zostałam wtedy obudzona przez sąsiada – wspomina nasza rozmówczyni. - W korytarzu było już pełno dymu. Ja ognia nie widziałam, ale sąsiedzi z góry mówili, że ozory płomieni dochodziły aż do nich. Otworzyłam okno w kuchni i przez nie uciekłam, razem z mężem.

- Na szczęście mieszkamy na parterze – przytakuje małżonek, pokazując zdjęcie całych czarnych, mocno nadpalonych drzwi. - A o tym sprawcy nic nie wiemy. W telewizji mówili, że go złapali, ale nie wiemy, kto to jest i dlaczego wybrał naszą kamienicę.

Z okna na pierwszym piętrze wyskoczył 14-latek, odnosząc uraz pleców. Łącznie ewakuowano 25 osób, część z nich uciekła po drabinach strażackich. Do szpitala trafiła szóstka mieszkańców, w tym troje dzieci. Wszyscy przeżyli, jednak w wielu z nich to zdarzenie pozostawi ślad do końca życia.