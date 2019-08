Pijany kierowca tłumaczył, że bolał go ząb, a alkohol uśmierza ból

Akcja policjantów z Rawy Mazowieckiej. 65-letni kierowca brał udział w kolizji. Okazało się, że jest pijany. Jego tłumaczenie wprawiło funkcjonariuszy w osłupienie.



Jak informuje Polsat News, powołując się na PAP, na ulicy Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej doszło do kolizji. Przed sygnalizacją świetlną opel astra najechał na tył samochodu kia.

Kierowca opla, gdy usłyszał, że nadjeżdża policja, próbował uciekać. Udało się go jednak zatrzymać. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie i trafił do aresztu.

Dlaczego pił? Jego tłumaczenie było kuriozalne. Twierdził, że bolał go ząb, a alkohol uśmierza ból. Gdy doszło do kolizji, jechał do dentysty.