Pielgrzymka papieża w Emiratach. Historia i PR

Pierwsza wizyta papieża na Półwyspie Arabskim to przełom w dialogu między religiami. Ale też okazja dla represyjnego reżimu do przedstawienia się w korzystnym świetle.

Dyplomatyczne smaczki

Ale wizyta Franciszka - 27. pielgrzymka zagraniczna jego pontyfikatu - ma również wymiar polityczny. Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich to wielka okazja do przedstawienia się jako nowoczesne i liberalne państwo, które brzydzi się ekstremizmem i promuje łagodną, otwartą wersję islamu.

To rzecz jasna tylko część prawdy. Choć w ZEA faktycznie chrześcijanie mogą wyznawać swą wiarę (to głównie imigranci z Indii i Filipin i jest ich tam prawie milion) to nadal jest to autorytarny kraj rządzony według bardzo restrykcyjnego prawa religijnego. Za spożywanie alkoholu bez specjalnej licencji grożą miesiące więzienia; za zniewagi grozi kara chłosty, a apostazja karana jest śmiercią. O brutalności systemu przekonał się ostatnio Polak Artur Ligęska, skazany na dożywocie w niejasnych okolicznościach.