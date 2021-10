PGE na Kongresie 590: Prowadzimy w zielonej zmianie

- Transformacja energetyczna i łączące się z nią zmiany to oczywiście olbrzymie wyzwanie. Tylko do 2030 r. na inwestycje przeznaczymy 75 mld zł. Kolejne projekty to następne setki miliardów złotych. Zmieniamy się – to jest proces, który już trwa – podsumowuje prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Źródło: Wirtualna Polska