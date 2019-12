Paweł Pawlikowski z Europejską Nagrodą Filmową

Paweł Pawlikowski otrzymał Europejską Nagrodę Filmową publiczności za film "Zimna Wojna". Mimo czterech szans na statuetkę, żadnego lauru nie otrzymał natomiast Roman Polański.

"Zimna Wojna" odniosła sukces na tej samej gali już rok temu. Wówczas twórcy filmu zebrali pięć statuetek: dwie powędrowały do Pawła Pawlikowskiego za scenariusz i reżyserię, a po jednej do Jarosława Kamińskiego za najlepszy montaż i do Joanny Kulig dla najlepszej europejskiej aktorki oraz za najlepszy film europejski.