Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Winna jest Katinka

Jeżeli chodzi o temperatury, to na większości terytorium kraju spodziewane są one w granicach od 20 st.C do 24 st.C. Niższe wartości, od 16 st.C do 19 st.C, przewiduje się w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów oraz nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70-75 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.