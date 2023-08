Ostre słowa posłanki do dziennikarza. Nie pozwoliła mu dokończyć pytania

- Wie pan co, ja nie mam w zwyczaju komentować niczego telewizji, która za pieniądze publiczne robi kampanię jednej tylko partii, Prawu i Sprawiedliwości, i wydaje na to 2 mld i 700 mln zł rocznie. I zauważmy jedną rzecz, ze nie zadaje pan pytania np. o listy PiS-u, których w dalszym ciągu nie znamy, a mimo to są zbierane pod nimi podpisy, nie zadaje pan pytań o afery PiS-u, tylko zadaje pan pytania o wypowiedzi polityków opozycji - stwierdziła wzburzona parlamentarzystka.