Ostatnia droga pięciu nastolatek. Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe w Koszalinie

Rozpoczęła się msza pogrzebowa nastolatek w Koszalinie.W kościele jest rodzina i bliscy Julii, Amelii, Gosi, Karoliny i Wiktorii.

Ksiądz powiedział na początku, że papież wysłał list do kościoła.. "Chcemy po raz ostatni towarzyszyć dziewczynkom. Wielu z nas jest poza murami kościoła, wspierając modlitwą" - brzmiał jego fragment. Papież Franciszek poinformował, że tuli do serca rodziny zmarłych i modli się o niebo dla dziewczyn.

Przejazd z kościoła na cmentarz

Władze miasta apelują, by nie utrudniać rodzinie dojścia do karawanów i do miejsca pochówku. Na cmentarzu będzie wygrodzony specjalny sektor dla rodziny. Na wyraźną prośbę bliskich na czas pogrzebu teren cmentarza wyłączono w ruchu dronami.