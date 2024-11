Ostateczna decyzja sądu. 5 lat więzienia za zabójstwo dziecka

Początkowo podejrzewano, że dziecko zostało porzucone i pozostawione bez opieki, co doprowadziło do jego śmierci. Jednak zebrane dowody pozwoliły prokuraturze postawić kobiecie zarzut zabójstwa . W akcie oskarżenia podawano, że dowody zebrane w śledztwie wskazują, iż oskarżona bezpośrednio po porodzie " spowodowała uraz okolicy potylicznej, a następnie ukryła dziecko, pozostawiając je bez należytej opieki, w następstwie czego doszło do jego zgonu ".

Oskarżona nie przyznała się do winy. Biegli stwierdzili, że nie można kwalifikować czynu jako zabójstwa dziecka przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, co mogłoby skutkować łagodniejszą karą (od 3 miesięcy do 5 lat więzienia). Przyjęto więc kwalifikację zabójstwa, za które minimalna kara to 8 lat pozbawienia wolności.