"Opuszczamy". Kraje bałtyckie odcinają się od Rosji

W sierpniu ubiegłego roku premierzy Litwy, Łotwy i Estonii podpisali deklarację zobowiązującą do synchronizacji bałtyckich sieci elektroenergetycznych z Europą Zachodnią do lutego 2025 roku. W grudniu zostało to zapisane w deklaracji Komisji Europejskiej (KE) oraz bałtyckich i polskich ministrów odpowiedzialnych za energetykę.