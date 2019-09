"Opowiadamy Historię". Polskie okładki na czołówkach światowych gazet

W weekendowych wydaniach "Le Figaro", "Washington Post", "Die Welt", "L'Opinion", "El Mundo", "Le Soir", "Chicago Tribune", "Sunday Express" od 30 sierpnia do 1 września ukażą się reprinty okładek z 1939 roku i teksty intelektualistów, historyków, liderów opinii, opowiadających o bohaterstwie i poświęceniu Polaków. Reporterzy Wirtualnej Polski i Polsat News, zapytali mieszkańców Berlina, Paryża, Barcelony i Waszyngtonu, co sądzą o historii sprzed 80 lat.

Mieszkańcy Berlina i ci, którzy przyjeżdżają do tego miasta podkreślają, jak bardzo ważna jest pamięć o II wojnie światowej. - Dla większości Niemców zostanie na zawsze zapamiętana jako wstyd dla naszego kraju – usłyszała reporterka WP Agnieszka Kopacz w stolicy Niemiec. "Die Welt" poświęcił sprawie swoje weekendowe wydanie. Dla dziennika wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.

Niemcy napadają Polskę" – to tytuł artykułu w niedzielnym wydaniu hiszpańskiego dziennika "El Mundo". Gazeta poświęca rocznicy wybuchu II wojny światowej 4 strony. Tematem zajmują się też inne media w Hiszpanii. A jej mieszkańcy nie kryją zaskoczenia. – To dla nas delikatny temat, bo nie wiemy o tym zbyt wiele - przyznają w rozmowie z reporterem WP Markiem Kacprzakiem. Relacja z Barcelony.

Największe amerykańskie dzienniki - "The Washington Post" i "Chicago Tribune" - swoje niedzielne wydania poświęciły wydarzeniom sprzed 80 lat. W kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej w gazetach znajdują się artykuły autorstwa m.in. Mateusza Morawieckiego. Premier wspomina, że ówczesny prezydent USA - Franklin Roosevelt uległ Stalinowi, a Polska zapłaciła za to straszliwą cenę, dostając się pod sowiecką okupację. Dla Wirtualnej Polski reakcje Amerykanów na te publikacje sprawdziła reporterka Polsat News Magda Sakowska. "To było druzgocące. Myślę, ze Polacy zostali potraktowali strasznie" - mówili jej rozmówcy.