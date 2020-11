Opole. Recydywista zaatakował inwalidę. Został zatrzymany

Zatrzymanie 31-latka to skutek kilkumiesięcznego dochodzenia policjantów z Opola. Do napaści na niepełnosprawnego mężczyznę doszło w lipcu na jednej z ulic miasta. Poszkodowany kilka minut po zdarzeniu zgłosił sprawę policjantom patrolującym okolicę.

Opole. Zatrzymany po kilki miesiącach śledztwa

W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Policjanci zajmujący się rozbojami zabezpieczyli materiał dowodowy i namierzyli skradziony ofierze telefon komórkowy, co pozwoliło szybko odzyskać przywłaszczone mienie. Podczas śledztwa w okolicy zdarzenia doszło do kradzieży w sklepie spożywczym. Na zabezpieczonym w lokalu nagraniu z monitoringu widniał mężczyzna pasujący do rysopisu poszukiwanego za napaść. Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny i wyszło na jaw, że był już wielokrotnie karany za oszustwa, rozboje i kradzieże, a kilka miesięcy temu warunkowo opuścił zakład karny.