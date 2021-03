Olsztyn: zdewastowano dziecięce nagrobki. Policja szuka sprawców

Do zdarzenia doszło na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Sprawcy pojawili się na miejscu najprawdopodobniej w godzinach nocnych i zdewastowali kilkadziesiąt nagrobków. Aby dostać się na teren nekropolii, musieli przeskoczyć przez ogrodzenie. Wandali poszukuje teraz policja.

- Kilkadziesiąt grobów zostało uszkodzonych w różnym stopniu, są poprzewracane stele, połamane krzyże. Na szczęście nie było ingerencji w groby. Wygląda to jakby tornado przeszło - komentował w rozmowie z PAP Zbigniew Kot, dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. - Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej jest to bulwersujące, że chodzi o kwaterę dziecięcych grobów - dodał.