Olsztyn. Policja szuka motocyklisty, który potrącił dziewczynkę jadącą na rowerku

Do wypadku doszło 25 czerwca na rondzie w Olsztynie. Przez jezdnię - po ścieżce rowerowej - przejeżdżała matka z córką. Kobieta bezpiecznie pokonała odcinek drogi. W jadącą za nią córkę uderzył motocyklista .

Dziewczynka spadła z roweru na jezdnię. Dziecko na czworaka doczołgało się do krawężnika i pobiegło do mamy. Motocyklista zsiadł z pojazdu i przyniósł kobiecie oraz jej córce rowerek. - Przeprosił, zapytał, bądź stwierdził, "nic się nie stało" i, nie czekając na odpowiedź, zwiał - powiedziała w rozmowie z RMF FM matka.

"Na tym etapie z powodu braku danych umożliwiających ustalenie sprawcy zdarzenia, postępowanie zostało umorzone. Nie oznacza to jednak, że sprawa została ostatecznie zakończona. Tak jak zdarzało się to wielokrotnie w przypadku innych spraw, tak i w tym przypadku, gdy tylko pojawią się nowe okoliczności mogące wpłynąć na ustalenie sprawcy zdarzenia, policjanci ponownie wracają do takiej sprawy" - podano w komunikacie policji w Olsztynie.