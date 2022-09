Odkrycie z epoki lodowcowej. Leżał w jaskini osiem tysięcy lat

Szkielet z czasów epoki lodowcowej

Poszukiwania odbywały się pod kierunkiem nurka archeologa, Octavia Del Rio. Choć znalezisko nie zostało jeszcze wydobyte, nurkowie są pewni, że szkielet trafił tam jeszcze przed zalaniem jaskini, które miało miejsce pod koniec epoki lodowcowej. Kluczem do tej tezy jest fakt, że bez specjalistycznego sprzętu do nurkowania po prostu nie dałoby się dostać w tamte zalane rejony jaskini. Na razie trudno cokolwiek powiedzieć o tym szkielecie – nie wiadomo, jakiej jest płci, czy jego właściciel cierpiał na jakieś choroby, jak zmarł. Pojawia się także pytanie, czy ciało zostało złożone w jaskini po śmierci, czy też człowiek zmarł w jej wnętrzu. Do poznania tych informacji potrzebna będzie profesjonalna analiza.