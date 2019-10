"Nowe twarze w rządzie". Spór o Iwonę Śledzińską-Katarasińską

Będę nowe twarze w rządzie. Trafią tam osoby, które jeszcze nie były ministrami - zdradził radiowej "Jedynce" rzecznik rządu minister Piotr Müller. - Jest ponad połowa składu zatwierdzona, nawet więcej – dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnia, że w nowym rządzie zobaczymy osoby, które dotychczas nie pełniły roli konstytucyjnych ministrów. Gość "Sygnałów Dnia" radiowej Jedynki wyraził nadzieję, że skład nowego rządu poznamy do 12 listopada, do pierwszego posiedzenia Sejmu.

Padło także pytanie o panią poseł Śledzińską-Katarasińską. 18 października w RMF FM rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy mówił, że to ona może zostać marszałkiem-seniorem Sejmu. - Jeżeli pan prezydent chciałby nie powoływać Śledzińskiej-Katarasińskiej na marszałka-seniora, to byłaby to trafna decyzja zdecydowanie - stwierdził Müller.

- To jest postać kontrowersyjna. Wystarczy przypomnieć działania z 1968 roku, również o charakterze różnego rodzaju artykułów podpisanych imieniem i nazwiskiem. Pani poseł tłumaczyła się później z nich w dziwny sposób, ale tłumaczyła się. Jeżeli pan prezydent chciałby nie powoływać pani poseł na marszałka-seniora, to byłaby to trafna decyzja zdecydowanie – mówił w radiowej Jedynce rzecznik rządu. - My chcielibyśmy, żeby jednak marszałkiem Senatu była osoba z największego Klubu Parlamentarnego, który wygrał wybory do Senatu - podkreślił.