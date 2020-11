Nowe obostrzenia na święta Bożego Narodzenia. Polacy wyrazili swoje zdanie

Nowe obostrzenia. Polacy wyrazili zdanie na temat świąt

Za nieco ponad miesiąc święta Bożego Narodzenia. Polacy zastanawiają się, czy będą je mogli spędzić z rodziną. Już tegoroczna Wielkanoc nie mogła się odbyć w tradycyjnej formie ze względu na lockdown. Póki co rządzący jeszcze nie zabrali głosu na temat wprowadzenia obostrzeń na święta Bożego Narodzenia.

W badaniu przeprowadzonym na panelu Ariadna dla o2.pl ponad połowa pytanych stwierdziła, że koronawirus nie wpłynie specjalnie ich świąteczne plany. 52 proc. respondentów planuje zaprosić na święta tylu samo gości, co zwykle. Z kolei blisko jedna trzecia Polaków spędzi jednak Boże Narodzenie w gronie węższym niż zazwyczaj. Z badania jasno wynika, że epidemia zmusiła część Polaków do zmiany świątecznych planów. Aż 31 proc. deklaruje, że święta spędzi w domu i nie będą one tak huczne jak zwykle.