Nowe limity na prąd w dobrej cenie. Najwięcej zyskają duże rodziny

Jednym z rozwiązań osłonowych Tarczy Solidarnościowej są limity zużycia energii elektrycznej. Od stycznia w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego mówimy o trzech progach: 2000, 2600 i 3000 kWh. Energia zużyta poniżej tych wartości kosztuje tyle, co w 2022 r., a więc wspomniane 41 gr netto za kWh. Co ważne, w momencie przekroczenia limitu stawka za kWh wzrasta nieznacznie, bo do ok. 69 gr, a więc wciąż poniżej realnych kosztów zużycia energii.