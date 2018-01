Niezwykły gest księdza. Wysypał pieniądze z tacy do puszki WOŚP

Ks. Kazimierz Klaban z kościoła polskokatolickiego w Elblągu podczas niedzielnej mszy świętej zebrał od wiernych datki, a następnie przekazał je wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w całej Polsce. Zbiórka miała miejsce w parafii Dobrego Pasterza w Elblągu. Działacze WOŚP twierdzą, że ksiądz poinformował przed nabożeństwem o tym, że tego dnia wszystkie datki z tacy zostaną przekazane Orkiestrze.

- Właśnie o to chodzi. Bóg zapłać. Niech inni wezmą z Niego przykład - pisze jeden z internautów.

- I to jest prawdziwy duchowny - daje przykład zwykłym ludziom jak żyć i pomagać. Brawo! - dodaje inny.

Kościół polskokatolicki to jeden z kilku Kościołów starokatolickich. Od rzymskokatolickiego różni go wiele - nie przestrzegają celibatu, odrzucają dogmat o odpustach i nieomylności papieża. Kościół polskokatolicki liczy ok. 20 tys. wiernych.