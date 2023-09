"Niewiele brakowało, by doszło do kolizji". Popisy pilotów Black Hawków

- Po tym przelocie pilot pierwszego Black Hawka wykonuje strome wznoszenie, co samo w sobie nie musi być niebezpieczne. Problem jednak polega na tym, że manewr ten odbywa się kosztem prędkości - to jak jazda pod górkę z rozpędu - śmigłowiec gwałtownie zwalnia i druga maszyna błyskawicznie go dogania. Naprawdę niewiele brakowało, by doszło do kolizji, z której żadna z załóg nie uszłaby z życiem, a prawdopodobnie zginęliby też ludzie na ziemi - skomentował incydent na poligonie Setlak.