Niewidzialne dzieci

- System się nie zmieni, te ośrodki nadal będą działać. Ale mogłyby zaopiekować się dziećmi jako ludźmi, a nie tylko jako niewidomymi. Oprócz specjalistycznego sprzętu i technologii te dzieci potrzebują opieki, troski, pracy nad ich poczuciem własnej wartości. To powinno biec jak tory: równo, obok siebie. Inaczej ten pociąg nie pojedzie. Można zaoferować dzieciom zajęcia typu: arteterapia, muzykoterapia, socjoterapia. Ale najważniejsze, żeby prowadził je ktoś, kto to czuje i kto dostrzega je z ich potrzebami i emocjami. Tylko że te działania nie mogą być incydentalne: dostaliśmy dotację z Unii Europejskiej, więc damy dzieciom 10 godzin warsztatów. Takie zajęcia muszą być naturalną częścią edukacji: dla wszystkich i od początku. Oczywiście dostosowane do wieku dziecka, bo czego innego potrzebuje siedmiolatek, a czego innego piętnastolatek. Wreszcie, te ośrodki mogłyby też przestać być takimi hermetycznymi wyspami. Mogłyby się otworzyć na świat zewnętrzny, żeby życie w nich było bardziej podobne do normalnego. Bo na razie nam się wydaje, że te wyspecjalizowane ośrodki to zbawienie. Ponieważ skutecznie kształcimy i wychowujemy w nich dzieci, które nie widzą. Ale smutny paradoks polega na tym, że to my jesteśmy ślepi na ich dziecięce potrzeby.