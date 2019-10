Niepokojący sondaż. Co czwarty Niemiec uważa, że Holokaust może się powtórzyć

Niepokojące wyniki sondażu przeprowadzonego przez Światowy Kongres Żydów. Aż co czwarty Niemiec uważa, że Holokaust może się w ich kraju powtórzyć.



Czwartkowy "Sueddeutsche Zeitung" opisuje raport Światowego Kongresu Żydów (WJC) w RFN. Wynika z niego, że antysemickie postawy są tam coraz powszechniejsze. Jak podaje monachijski dziennik, aż 27 proc. wszystkich Niemców i 18 proc. sklasyfikowanych jako "elita" intelektualna i finansowa żywi antysemickie resentymenty. Co niepokojące, co czwarty ankietowany jest zdania, że Holokaust może się w Niemczech powtórzyć.

To, co najbardziej niepokoi - zauważa "Sueddeutsche Zeitung" - to wyniki badań w grupie osób z wyższym wykształceniem i dochodach powyżej 100 tys. euro rocznie. Przez autorów raportu są sklasyfikowani jako "elita".