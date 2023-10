Niemiecka prasa o Polsce: "Szansa na nowy początek"

Media w Niemczech nie ustają w komentowaniu wyniku wyborów w Polsce. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" opisuje emocje, jakie towarzyszą sukcesowi opozycji. Jedna z nauczycielek w Lublinie mówi: "My, nauczyciele, zawsze czuliśmy na plecach oddech tej prawicy, to było upokarzające, a ten minister edukacji był dla nas, nauczycieli, po prostu nie do przyjęcia!" - cytuje "FAZ".