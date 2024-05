Niemiecka prasa bez ogródek: "UE nagradza Polskę za zmianę kursu"

W przypadku Budapesztu, KE domaga się, by wszystkie reformy, konieczne do odblokowania funduszy zostały nie tylko ogłoszone, ale faktycznie uchwalone i wdrożone. "Na Węgrzech to nierówne traktowanie jest krytykowane i postrzegane jako dowód na to, że Komisja Europejska zastrasza prawicowy rząd z powodów politycznych" - zauważa "SZ".