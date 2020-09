Niegroźny wąż stał się zabójcą. Lasy Państwowe wydały oświadczenie

Wąż Eskulapa na drzewie w Bieszczadach

Niegroźny wąż stał się dusicielem

Niestety, po publikacji zdjęć węża Eskulapa w sieci zawrzało. Podchwyciły to różne portale, które nazwały go dusicielem i zaczęły ostrzegać przed tym niegroźnym gatunkiem. Co więcej, informowano, że to Lasy Państwowe apelują o ostrożność, bo w lasach pojawił się wąż dusiciel.