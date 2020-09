Niedźwiedź w parku w Pieninach. Ostrzeżenie dla turystów

"Prosimy o niezbaczanie z wyznaczonych szlaków turystycznych" - głosi komunikat skierowany do turystów, którzy wybierają się do Pienińskiego Parku Narodowego. Przyrodnicy proszą o szczególną ostrożność i przestrzegają przed zbliżaniem się do niedźwiedzia, jeśli dojdzie do takiego spotkania.