Niechlubny rekord na "zakręcie idiotów". Setny pojazd wjechał w barierki

Obok 100 lat niepodległości, 11 listopada w Polsce miał miejsce inny, mniej poważny, ale równie okrągły, jubileusz. Na tzw. zakręcie idiotów drogi S1 w okolicach Bielska-Białej rozbił się setny kierowca. Tym samym pechowiec został laureatem konkursu, zorganizowanego przez portal Bielskie Drogi.

Kierujący oplem astrą mieszkaniec Będzina jechał w kierunku Żywca. Tam 11 listopada po godz. 12 wpadł w barierki, które staranować potrafi nawet kilkunastu kierowców dziennie. - Słyszałem coś o tym zakręcie, ale nie wiedziałem, gdzie on jest - mówił w rozmowie z portalem.

Sławetny "zakręt idiotów" znajduje się w Bielsku-Białej na wysokości Hałcnowa, przed węzłem w Lipniku w kierunku na Cieszyn. Jest on szczególnie niebezpieczny, gdyż najpierw kierowcy widzą znak ograniczenia prędkości do 60 km/h, a chwilę później wjeżdżają na drogę, która skręca pod kątem 90 st. Wielu kierowców, którzy nie znają tej trasy, bądź nie zastosują się do ograniczenia, ląduje na odgradzających szosę barierkach.