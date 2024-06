Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Tak żegnają ją w sieci

Marzena Kipiel-Sztuka zawodową karierę początkowo związała z Legnicą. Tu debiutowała na scenie Teatru im. H. Modrzejewskiej, tu odgrywała pierwsze w życiu role. Gdy związała się z serialem, produkowanym we Wrocławiu, przeniosła się do stolicy Dolnego Śląska. W ostatnich latach jednak znów wróciła do miasta debiutu.