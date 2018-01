Nie żyje Dolores O'Riordan, wokalistka The Cranberries

Piosenkarka zmarła w wieku 46 lat.

Dolores zmarła nagle w Londynie w trakcie nagrywania nowego materiału. O śmierci artystki poinformował jej rzecznik. Przyczyny śmierci nie zostały na razie ujawnione. Piosenkarka była kojarzona głównie z występów w zespole The Cranberries.

Dolores O'Riordan urodziła się 6 września 1971 r., jako najmłodsze z siódemki dzieci w Ballybricken w Limerick w Irlandii. Artystka szybko pokazała swoje umiejętności w pisaniu tekstów. Kiedy dostała od zespołu demo z muzyką do utworu, nad którym pracował, następnego dnia wróciła z pełnym tekstem piosenki o nazwie "Linger" (piosenka, która miała później stać się jednym z największych przebojów zespołu). Ich debiutancki album, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" wydany został wiosną roku 1993 r., a singlem promującym płytę był utwór "Dreams".

W lipcu roku 1994 r. Dolores O'Riordan wyszła za managera grupy, Dona Burtona. Stała się też centralnym punktem zespołu i to wokół niej skupiały się jego teledyski. Jej pozycja dalej umacniała się po wydaniu jesienią drugiego albumu "No Need to Argue". Płyta zawierała utwory cięższe i lepsze jakościowo, a jej producentem ponownie był Stephen Street (który pracował wcześniej z The Smiths). Zadebiutowała na szóstym miejscu amerykańskiej listy przebojów i w ciągu roku osiągnęła potrójną platynę.

Najbardziej znanym utworem z płyty jest bez wątpienia "Zombie". Podczas tournee po wydaniu "No Need to Argue" zaczęły krążyć plotki, jakoby O'Riordan miała zamiar opuścić grupę i rozpocząć karierę solową. Zespół ostro zaprzeczał. Plotki ustały dopiero po nagraniu wiosną 1996 roku przez The Cranberries trzeciego albumu "To the Faithful Departed", którego producentem był Bruce Fairbairn, mający na koncie współpracę m.in. z Bon Jovi i Aerosmith. Produkt okazał się jeszcze bardziej rockowy i surowy. Jesienią roku 1996 zespół odwołał swoje tournee po Australii i Europie, co ponownie doprowadziło do plotek o rozpoczęciu przez O'Riordan kariery solowej.

W październiku 2001 r. zespół wydał album "Wake Up and Smell the Coffee". W następnym roku pojawiła się składanka z największymi hitami "The Cranberries - Stars - The Best of 1992 - 2002", a także zbiór teledysków DVD. W 2004 r. The Cranberries ogłosili, że przez pewien czas będą zajmować się karierami solowymi.

W tymże roku Dolores O'Riordan zaśpiewała utwór "Ave Maria" w filmie "Pasja" oraz skomponowała utwór do filmu "Evilenko" (z Malcolmem McDowell'em). Rok wcześniej, w 2003 r. utwór O'Riordan ("Black Widow") miał pojawić się w ścieżce dźwiękowej do filmu "Spider-Man" 2, lecz ostatecznie nie został on wykorzystany - pojawił się natomiast na pierwszej solowej płycie artystki. W 2004 r. pojawiła się u boku włoskiego artysty Zucchero na płycie "Zu & Co.", w utworze "Pure Love". Pojawiły się na niej również inne gwiazdy, takie jak Sting, Sheryl Crow, Luciano Pavarotti, Miles Davis, John Lee Hooker i Eric Clapton. W 2005 r. pojawiła się na albumie zespołu Jam & Spoon pt. "Tripomatic Fairytales 3003" w utworze "Mirror Lover". W 2006 r. Dolores zagrała epizod w filmie Adama Sandlera "Click". Zaśpiewała tam na weselu - wykonała alternatywną wersję utworu The Cranberries "Linger".

W 2007 r. powstał jej pierwszy solowy album - "Are You Listening?". Ukazał się 4 maja w Irlandii, w Europie 7 maja, a w Ameryce Północnej 15 maja. Pierwszym singlem, który promował album, był utwór Ordinary Day, do którego teledysk został nakręcony w Pradze.