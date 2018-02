Nie żyje 14-letnia latynoska gwiazda. Isabelly Cristine Santo ofiarą strzelaniny

Brazylijska modelka, gwiazda YouTube'a i telewizji została postrzelona w głowę na jednej z autostrad. Lekarzom nie udało się jej uratować.

Z ustaleń śledczych wynika, że do tragedii doszło na autostradzie między miastami Ipanema i Praia de Lese na południu Brazylii. Isabelly Cristine Santo była pasażerką samochodu, którego kierowca wdał się w sprzeczkę z innym uczestnikiem ruchu drogowego. W wyniku kłótni doszło do strzelaniny, w której ucierpiała 14-letnia modelka. Dziewczyna niemal natychmiast trafiła do szpitala, jednak mimo interwencji lekarzy, nie udało się jej uratować.