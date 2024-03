"Nie wstyd panu?". Kłótnia polityków po tragedii

Tragedia w Warszawie. Władze reagują

W piątek zmarła 25-letnia Liza z Białorusi. Kobieta została brutalnie zaatakowana i zgwałcona przez zamaskowanego mężczyznę przy ul. Żurawiej. - Dusząc kobietę i zatykając jej usta siłą, zaciągnął ją do pobliskiej bramy. Nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach znalazł dozorca i to on powiadomił policjantów - informował podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy policji.