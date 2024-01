Nie tylko Kamiński. Wąsik też rozpoczął głodówkę

- Mąż jest twardy, silny, niezłomny. Nie mam wątpliwości, że da sobie radę. Trudno mówić, żeby był w rewelacyjnym stanie. Muszę go wspierać, bo wiem że od tego wiele zależy. Nie jestem w stanie odwieść go od głodówki i nie zrobię tego. Serce mi się ścisnęło. Bardzo prosił - żebym, jeśli mogę to przyszła do pani redaktor do studia - wyznała Kamińska na antenie.