Nie milkną echa po skandalu na Sylcie. "Rasizm staje się zabawą"

"Stuttgarter Zeitung" pisze: "W internecie widać wielkie oburzenie tą 'demoralizacją bogactwa'. Można zadać sobie pytanie, czy to odpowiednia reakcja na tylko jeden, trwający niewiele sekund odrażający materiał filmowy. Ale pokazuje to, jak nasze społeczeństwo niszczeje na swoich krańcach, do których należy także część tych 'wyższych dziesięciu tysięcy', jak mówiono wcześniej. Niektórzy z tych ludzi mają do czynienia z 'cudzoziemcami' w najlepszym wypadku wtedy, gdy zatrudniają ich w swoich willach. Niejeden bogacz od dawna nie zetknął się z wielokulturową codziennością. Nawet na Sylcie ludzie trzymają się wśród swoich. Według statystyk 97 procent gości pochodzi z wewnątrz kraju. To nie zmieni się nawet w obliczu ujawnienia takiego nagrania wideo" – ocenia "Stuttgarter Zeitung".