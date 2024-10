"Nie improwizuj, po prostu ucz się języków". Aż 150 tys. miejsc w ramach bezpłatnych kursów językowych Santander i eTutor

Według dr Justyny Kopczyńskiej, adiunktki na Wydziale Socjologii UW, kompetencje przyszłości to wiedza, umiejętności i postawy, bez których nie sposób odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie cyfrowej transformacji. Jak podkreśla socjolożka: "Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i szanse, jakie niesie postępująca transformacja cyfrowa, konieczna jest znajomość języków obcych, bez której ciężko jest w pełni uczestniczyć w przekazie wiedzy i współtworzeniu nowego zglobalizowanego społeczeństwa cyfrowego. Umiejętności językowe należą dziś do kompetencyjnego >>must have<< umożliwiającego zarówno pracę w dynamicznych, rozproszonych zespołach międzynarodowych, jak i dostęp do treści edukacyjnych i rozwojowych z każdego zakątka świata".