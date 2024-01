"Nic nie wiedziałem": chłopiec z getta warszawskiego odnalazł rodzinę w wieku 83 lat

Profesor Magdalena Smoczyńska, która od pięciu lat bada losy około 100 dzieci, które przeżyły Zagładę i pod koniec wojny trafiły do domów dziecka, zeszłego lata skontaktowała się z mężczyzną i poprosiła go o pobranie wymazu z zewnętrznej czci policzka. Próbka została wysłana do laboratorium, a badania DNA miały być wykorzystań w celu ewentualnego dopasowania krewnych.