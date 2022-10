NATO wzmocniło wschodnią flankę. Są już Francuzi, Hiszpanie i Amerykanie

Portal G4media.ro podał, że amerykańska 101 Dywizja Powietrznodesantowa została rozmieszczona w Rumunii po raz pierwszy od 78 lat. Wszystko po to, by chronić przed atakami wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żołnierze z jednostki stacjonują zaledwie pięć kilometrów od granicy Rumunii z Ukrainą i są "gotowi do walki w obronie Sojuszu", jak zapewniają ich dowódcy. Ostatni raz żołnierze stacjonowali na tych terenach, gdy upadał nazistowski reżim.