Najstarsza Europejka kończy 117 lat. Właśnie przeszła COVID

- To był cud czy sprawa żarliwej wiary. Nie wiem. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jestem chora. Niczego nie czułam. Po prostu byłam bardzo senna i dużo spałam - mówi. - Trzeba zachować nadzieję walcząc z epidemią i dać przykład innym - dodaje. Zakonnica przyznaje, że izolacja w pokoiku o powierzchni 12 metrów kwadratowych była trudną próba.

Jej życie to historia Europy i Francji

Urodziła się w 1904 roku, w Ales w departamencie Gard, w rodzinie niepraktykujących protestantów. Przeżyła już jedną epidemię - hiszpańskiej grypy, która przedostała się do Francji razem z żołnierzami amerykańskimi śpieszącymi na odsiecz aliantom w czasie pierwszej wojny światowej. W trzech falach pandemii, największej od "czarnej śmierci" w latach 1347 -1350, umierali głównie młodzi ludzie i osoby w średnim wieku. W sumie ofiar "hiszpanki" było więcej niż poległych na frontach.

Siostra Andre miała 14 lat gdy wybuchła pierwsza fala epidemii. Zakonnica przeżyła dwie wojny światowe i wojnę w Algierii, lot pierwszego człowieka w kosmos i lądowanie na księżycu. - Rozmowa z siostrą Andre jest jak przeglądanie książki do historii - mówi jedna z osób z personelu w domu seniora w Tulonie, a inna dodaje, że cierpliwość to jest jej wielkie przesłanie skierowane do świata.