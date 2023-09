Najdziwniejsze miejsce na ziemi. Nie działa tam radio, ani telefony

W ciągu kilku dziesięcioleci odnotowano kilka niewyjaśnionych zjawisk. W 1930 r. pilot wojskowy, który wleciał w strefę ciszy, stracił łączność radiową. Przestały również działać wszystkie urządzenia pokładowe, więc omal nie doszło do katastrofy. W latach 70. na meksykańskiej pustyni wylądowała rakieta "Athena"wystrzelona ze stanu Utah w USA. Amerykanie chcieli, by poleciała w zupełnie inne miejsce, ale z nieznanych przyczyn zboczyła z kursu i skierowała się 640 km na południe, na teren Mapimi. Szukano jej przez ok. 3 tygodnie.