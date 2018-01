Muzycy disco polo wracali z sylwestra. Uderzył w nich pijany kierowca

Jak podaje kielecka "Gazeta Wyborcza", grupa Playboys miała poważny wypadek po imprezie sylwestrowej w Starachowicach. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło ok. godziny 1 nad ranem. W BMW, którym jechali członkowie zespołu, uderzyło auto pijanego 24-latka. "Wyborcza" informuje o dwóch poszkodowanych osobach - jedną jest muzyk, drugą jego partnerka. On ma uraz nosa i żeber, ona zaś poobijane nogi. "Chyba gorzej nie mógł zacząć się dla nas 2018 r." – komentują sami muzycy.