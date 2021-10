Mur na granicy z Białorusią? Gowin: poprzemy takie rozwiązania

- Jeżeli będzie decyzja o budowie tam muru, bo zdaje się że zasieki są mało skuteczne, to poprzemy takie rozwiązania - oświadczył. Polityk pokreślił jednak, że choć popiera "generalny kierunek działań polskiego rządu" w tej sprawie, to ma zastrzeżenia co do niektórych działań służb wobec migrantów.