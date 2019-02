Mróz i śnieg. Poważne utrudnienia na drogach. Zbliża się koniec zimy?

Do Polski wróciła zima. Uderzenie mrozu, opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Tak będzie wyglądać środa. Ale synoptycy już zapowiadają diametralną zmianę pogody na weekend.

We wtorek pojawił się cień nadziei na to, że pogoda nieco się nad nami zlituje. Już niebawem zza chmur wyjrzy słońce, a temperatura dobije do granicy 10 stopni, aby ostatecznie lokalnie ją przekroczyć.