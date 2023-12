Mówił o "trumnach na kółkach". Prawnik odwieszony przez izbę adwokacką

Adwokat Paweł K. został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Po zdarzeniu stwierdził, że "była to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach". Wobec prawnika toczy się siedem postępowań dyscyplinarnych. Z ustaleń medialnych wynika, że będzie on mógł jednak wrócić do wykonywania obowiązków służbowych.