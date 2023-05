Moskwa walczy z niżem demograficznym. Rosyjskie 500 plus

Rosja szuka sposobu na to, by zachęcić swoich obywateli do dynamicznego wzrostu populacji. Swoją propozycję przedstawił ostatnio Leonid Słucki, który wymyślił rozwiązanie na wzór naszego rodzimego 500 plus. Co ciekawe na moskiewskiej wersji świadczenia zyskają przede wszystkim ojcowie.