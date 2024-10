Monumentalna grafika we Wrocławiu

We Wrocławiu pojawiła się monumentalna grafika autorstwa raciborskiego artysty Ryszarda Paurowskiego, zainstalowaną na wieżowcu przy ulicy Krynickiej 2. Dzieło o powierzchni 264 m² jest hołdem dla służb i wolontariuszy zaangażowanych w działania pomocowe podczas powodzi we wrześniu i będzie widoczne do lutego 2025 roku.