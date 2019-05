Mongolia zapobiegła epidemii dżumy. Kwarantanna objęła turystów z Europy

Dżuma, nazywana też pomorem, znowu straszy. Dwie osoby zmarły na tę morderczą chorobę w Mongolii. Na szczęście kwarantanna okazała się skuteczna i epidemii nie będzie. Na razie, bo "czarna śmierć" nie została wyeliminowana i wciąż może zostać użyta przez terrorystów.

Dżumę można leczyć antybiotykami, lecz nadal jej śmiertelność waha się od 30 do 60 proc. Co więcej, jej początkowe objawy przypominają grypę i bardzo szybko się roznosi. Nieleczona, najgroźniejsza dżuma płucna, którą rozpoznano u chorych w Mongolii, roznoszona jest drogą kropelkową i nieleczona zabija ok. 90 proc. zarażonych. Dlatego mongolskie władze zareagowały na śmierć małżonków odizolowaniem wszystkich ludzi, którzy mogli mieć z nimi styczność.